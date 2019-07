Ekspert: Det er ikke fedt at være rig

Livsstilsekspert Christine Feldthaus mener, at det er udtryk for tiden, vi lever vi, når Hans Peter Skov Hansen og Kenneth Tuelund Hansen traver rundt i Jylland for at hjælpe andre. Hun ser også en opblomstring af religion i en verden, der bliver mere og mere uoverskuelig.

Når Hans Peter Skov Hansen og Kenneth Tuelund Hansen bruger seks dages ferie på at gå rundt og samle penge ind til kritisk syge børn i Jylland til Odense Universitetshospital, så viser det noget om en trend i tiden.

Det mener livsstilsekspert Christine Feldthaus, der er kendt fra tv.

- Vi lever i en rig verden. Vi har aldrig været rigere, end vi er nu. Vi har sådan set aldrig før haft mere tid, end vi har nu. Så vi bliver optaget af at bidrage til at gøre verden til et bedre sted at være. Og dem der har overskud, de vil faktisk gerne hjælpe, fortæller hun.

Men alle kan jo gå en tur, kunne man hævde.

- Men nu kan du gå en tur med noget 'ekstra på toppen', som giver mening. Det er det, vi allesammen søger i en tid, hvor meningen måske forsvinder lidt fra os, fordi autoriteterne ikke har særlig megen magt over os. Så vi skal selv skabe en mening i den tilværelse, vi får, siger Christine Feldthaus.

Hun mener, at nogle mennesker finder den mening i f.eks. kirken. Og så er der to gutter som Hans Peter Skov Hansen og Kenneth Tuelund Hansen, der finder den ved at trave rundt til fordel for andre.

- Ved at være 'gode mennesker', hvis man kan sige det sådan. Altså: Det giver dem noget, siger hun.

- Har vi brug for at vise hvor gode, vi er?

- Det tror jeg er meget statusgivende. Det er et stort emne, men vi profilerer os jo i den grad, fordi vi har fået sociale medier: Det at vi ligesom kan få et skulderklap og får anderkendelse.

- Du får ikke meget anderkendelse ved at være velhavende. Det er der ikke rigtig nogen, der ser op til. Du kan få anderkendelse for at være en klimaduks, godgørende og hjælpsom, overskudsagtig eller at gøre noget for planeten i en eller anden udstrækning. Det er i høj kurs i de her år, hvor det handler om at være politisk korrekt.

Svarer Christine Feldthaus.