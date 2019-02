Seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut og ekspert i bosætning har aldrig hørt om, at folk flytter væk udelukkende på grund af en kommunes økonomi. Men samtidig kan en kommunes rygte udadtil have betydning for, hvor man bosætter sig, når man leder efter bolig.

Helle Nørgaard er seniorforsker og Ph.d. ved Statens Byggeforskningsinstitut. Og så ved hun meget om bosætning.

Hun har dog aldrig hørt, at en kommunes dårlige økonomi skulle være skyld i, at borgere flytter væk, som det er tilfældet med Liz Egelund fra Assens.

- Det vil givetvis have en betydning, hvis en kommune sparer meget på de områder, som har betydning for dem, der skal finde et nyt sted at bo. For eksempel hvis en børnefamilie kan se, at en kommune sparer meget på institutioner og skoler.

- Men helt at vælge en kommune fra på grund af den økonomiske situation, det har jeg svært ved at forestille mig, siger Helle Nørgaard.

Hun siger dog, at man i en søgeproces selvfølgelig kigger på, hvor det vil være attraktivt at bosætte sig, og hvor man kan leve det gode liv. Og at det selvfølgeligt er forskelligt fra person til person, hvad der udgør det gode liv.