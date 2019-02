Ekkoet fra 1969 kan opleves i Tobaksgaarden

Assens: Ekkoet fra 1969 høres stadig tydeligt i 2019 - 50 år efter, hvor Tobaksgaarden holder en serie koncerter, som skal hylde nogle af de mest markante musikalske milestene fra 1969.

1969 var et skelsættende år. I det store historiske perspektiv kan nævnes ungdomsoprøret, modkultur, folkebevægelser for minoritetsrettigheder, opfindelsen af mikroprocessoren og månelandingen.

1969 var både den kulturelle kulmination på årtiet og på The Beatles' musikalske karriere, hvor albummet Abbey Road blev det sidst indspillede album i The Beatles produktion. Udgivelsen af Let it Be i 1970 var The Beatles' sidste albumudgivelse, men bestod primært af optagelser fra før indspilningen af Abbey Road.

Woodstock-festivalen blev uden tvivl 1969's største - og en af årtiets største - populærmusikalske begivenheder, hvor en perlerække af årtiets største musikere optrådte på en mark.

Med Gasolin' fik Danmark i 1969 sit første "rigtige" folkelige rockband. Selvom bandet blev dannet i 1969, udgav de først albummet Gasolin' i 1971.

På Tobaksgaarden har man startet tidsmaskinen og tilbyder i 2019 en serie af koncerter, blandt andet Abbey Road opført live sammen med Beatles-foredrag af Beatles eksperten Per Wium, Gasolins' sange iført New Orleans klæder, samt en hyldestkoncert til Woodstock, hvor centrale sange og artister fra festivalen vil blive spillet.

Fejringen af 1969 på Tobaksgaarden blev påbegyndt allerede i 4. januar, hvor pigebandet Gasoline præsenterede nyfortolkninger af Gasolin.