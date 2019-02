Hvis en ejendom er nedrivningsmoden, ubeboet eller har et meget lille vandforbrug, skal den kunne fritages for kravet om spildevandsrensning, indtil der kommer en ny ejer, eller forholdene på ejendommen på anden måde ændrer sig. Det har Miljø-, Teknik- og Planudvalget besluttet. Det giver mening, fordi de heller ikke udleder noget spildevand, der kan påvirke vandmiljøet. Et meget lavt vandforbrug sættes i denne sammenhæng til 20-30 kubikmeter.

Ejendomme med et mere normalt vandforbrug, som ligger i kloakopland, vil fremover få påbud om tilslutning til kloak og ikke blot om forbedret spildevandsrensning. Det sker med baggrund i spildevandsbekendtgørelsen, der siger, at ensartede udledere skal behandles ens.