Efter tre år: Dagligvarebutik kan være på vej

Skallebølle: Mens de klapper i hænderne i Skallebølle over udsigten til en 1200 kvadratmeter stor dagligvarebutik i deres lokalområde, efter Miljø, Teknik og Plan på sit seneste møde gav grønt lys for den lokalplan, og det kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt, så ser de handlende i Tommerup St. og Tommeruppernes Lokalråd knap så lyst på den udsigt.

Der er ikke kommet høringssvar fra Vissenbjerg, hvor tre dagligvarebutikker risikerer at mærke konkurrencen, til gengæld har både City Tommerup, Superbrugsen, en tidligere uddeler, og Tommeruppernes Lokalråd udtalt deres bekymringer for at få en konkurrent til dagligvarehandelen blot fem kilometer væk. De påpeger i deres høringssvar, at placeringen af en stor dagligvarebutik i Skallebølle er i modstrid med kommuneplanens vision om at understøtte udviklingen af bymidterne i centerbyerne.

Men udvalget vægter hensynet til Skallebølle højere, siger såvel formand Dan Gørtz (V) og næstformand Leif Rothe Rasmussen (S).

- Vi synes også, Skallebølle med 1.000 (741 i 2019, red.) indbyggere fortjener muligheden for en butik i nærområdet. Det er ikke til skade for dem, der har huse i Skallebølle, og der vil være dagligvarebutikker i Vissenbjerg, Tommerup og Tommerup St., så længe der er en i Skallebølle. Er der én butik tilbage, er det nok til at dække et lokalsamfund, så må folk leve med at tage et andet sted hen, hvis de skal have noget specielt, siger Dan Gørtz.

- Det er ikke for at være kynisk, men hvis brugsen i Tommerup St. må lukke, så har byen så mange andre styrker i form af tog og idrætsfaciliteter, at der nok skal være interesse for den alligevel, siger Dan Gørtz.