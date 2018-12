Efter to år med Sirius: Foredrag for Lions

Det vil blive muligt for nysgerrige at få den helt store fortælling om Simon Flenings rejse i Slædepatruljen Sirius ved et foredrag næste år.

Haarby: Hvis du vil høre meget mere om Simon Flenings to år lange rejse med Slædepatruljen Sirius, får du muligheden næste år.

Mandag den 11. februar kl. 19 vil Simon Flening nemlig holde et foredrag, hvor han fortæller om sin rejse til Nordøstgrønland, og hvor han også vil vise billeder og videoer fra den lange rejse.

- Jeg arbejder på foredraget lige nu. Og heldigvis har jeg to foredrag inden, et på min gamle efterskole og et ved Beredskabsstyrelsen i Herning, så jeg kan få varmet op inden foredraget i Haarby, siger Simon Flening.

Foredraget afholdes i Haarby Hallerne i forbindelse med Lions Club Haarbys 30 års jubilæumsdag.

- Når mine venner spørger mig, om det har været fedt, så siger jeg selvfølgelig ja, det har været mega fedt. Men jeg har slet ikke tid til at forklare det hele.

- For at forstå det, så skal man have helhedsbilledet, og det får jeg mulighed for at give til foredraget i Lions Club, siger Simon Flening.

Du kan kontakte Lions Club i Haarby for mere information om billetkøb til foredraget.