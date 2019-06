Efter stenkast og drab: Kommune betaler for permanent lys på tre motorvejsbroer

Lyset vil fortsat skinne på tre motorvejsbroer i Assens Kommune.

Et enigt byråd har besluttet at bruge 420.000 kroner på at gøre den belysning, der midlertidigt blev sat op i december 2017, permanent.

Det skete, efter en tysk kvinde i august 2016 blev dræbt, da en sten blev kastet ned på motorvejen fra Langesøbroen.

Senere bad politiet om, at der også blev sat lys op på broerne Koelbjergvej og Grøftebjergvej.

Assens Kommune har forsøgt at få staten til at betale en del af udgiften, men det er ikke lykkedes. Derfor har Miljø-, Teknik- og Planudvalget fundet pengene.

- Vi viser her viser storsind og tager 420.000 af vores anlægsbudget til at lave varige løsninger til de tre broer, som er ved motorvejen, for ad den vej at forebygge, at det sker igen. Vi er i udvalget ret sikker på, at den her form for belysning er forebyggende, og vi tror på, at vi kan undgå, at nogle foretager de her forfærdelige handlinger igen ved, at der er lys på konstant, forklarede Dan Gørtz (V), der er formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget, beslutningen, som byrådet bakkede op om.

Der er i alt syv motorvejsbroer i Assens Kommune. Men broerne på Søndersøvej, Bogensevej, Gelstedvej og Hønnerupvej er så trafikerede, at risikoen for, at nogle skulle kaste sten ned derfra, vurderes at være lille.

De årlige driftsudgifter til belysningen løber op i 1400 kroner.