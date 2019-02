Efter nyt slagsmål i Assens: Mand varetægtsfængslet

En 40-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, efter han fredag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense for lukkede døre. Manden er sigtet for at udøve vold mod en 30-årig mand torsdag aften på Østergade i Assens.

Assens: For anden gang inden for en uge har der været slagsmål på åben gade i Assens. Tirsdag i sidste uge stødte to større grupper sammen foran Café Banken i Østergade, hvor en 40-årig mand blev stukket med en kniv i halsen og på kroppen. Lige nu sidder tre unge mænd varetægtsfængslet i fire uger for forsøg på manddrab. Og torsdag aften var der igen gang i gaden, da tre mænd overfaldt en 30-årig mand på Østergade. Omkring klokken 18.50 blev en 30-årig mand blandt andet tildelt knytnæveslag. En 40-årig mand blev anholdt klokken 22.03, og han blev fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag, hvor han blev fængslet i fire uger. Grundlovsforhøret kørte dog for lukkede døre, fordi Fyns Politi stadig leder efter de to formodede medgerningsmænd. Dørlukningen gør også, at det er begrænset, hvad vicepolitikommissær Jack Liedecke vil fortælle til Fyens Stiftstidende. - Den forurettede mand er blevet opsøgt af tre andre mænd, og han bliver udsat for et overfald og for vold. - Jeg kan bekræfte, at der er blevet uddelt et knytnæveslag, men hvad der ellers er sket, vil jeg ikke oplyse. - Bliver man normalt varetægtsfængslet i fire uger for at give et knytnæveslag? - Der kan ligge noget andet bagved, og de oplysninger kan være kommet frem under det lukkede grundlovsforhør. Og derfor kan jeg ikke sige mere om det, siger Jack Liedecke.

En 40-årig mand er fredag formiddag blevet varetægtsfænglset sigtet for vold mod en 30-årig mand. Foto: Kim Rune

Personsammenfald Det er fortsat begrænset, hvad vi ved om det voldsomme slagsmål, der endte ud i et drabsforsøg på åben gade i Assens tirsdag i sidste uge, da grundlovsforhøret med de tre anholdte også kørte for lukkede døre. Vicepolitikommissæren fortæller, at det fortsat kun er de tre unge mænd, der er anholdte i sagen. Jack Liedecke kan samtidig ikke sige, om de to sager hænger sammen. - Jeg kan ikke udtale mig om, om det hænger sammen. Men der kan godt være et personsammenfald, men det skal vores efterforskning påvise. - Vi har lige startet efterforskningen, og efterforskningen fra sidste uge kører stadig, siger han. Jack Liedecke fortæller, at der ikke er noget, der tyder på, at de to sager er banderelaterede. - Nu har der været to voldsomme sager i Assens inden for en uge. Skal borgerne i Assens være bange for, at der kommer et nyt sammenstød i næste uge? - Det må du ikke bede mig om at svare på. Jeg har jo ikke en krystalkugle, jeg kan kigge ind i. Men normalt plejer Assens at være en stille og rolig by.