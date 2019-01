Efter krise: Ny mand i spidsen for brugsen

Der er tro på, at der er en fremtid for en selvstændig brugs i Tommerup St. Jan Hansen er manden, der fra 1. februar skal få økonomien på ret køl igen.

Jan Hansen, der er valgt blandt 10 ansøgere kommer ikke med store armbevægelser og planer om at lave alting om. Nok skal der investeres - ikke i fysiske ting, for det handler om at få økonomien rettet op - men i kunderne.

Jahn Hansen er 43 år.Stammer fra Langeskov. Souschef i Superbrugsen i Assens. Uddannet i Coop-regi. Har erfaring fra både små og store brugser. Tidligere uddeler i Veflinge og Ulbølle. Har også været butikschef i Alta i Vissenbjerg. I fritiden har han i 16 år fra 1999-2015 været håndboldtræner. I dag er håndbolden lagt på hylden. Han bor i Ørsted sammen med familien, der tæller hustruen Tina Frederiksen og datteren Olivia på to og et halvt år.

Forskel på dagene

- Hvad er så vejen frem fra nu af?

- Vi skal have forbedret den økonomiske situation. Omsætningen skal op, og det skal ske ved at skærpe vores profil på ferskvarer som grønt og kød. Vi skal dag for dag sørge for, at vi har det, der passer til indkøbsmønstret i den lille familie, siger brugsforeningens formand Peder Henriksen. Det er nemlig ikke længere sådan, at vi allesammen køber stort ind en gang om ugen.

Coop har styr på vores indkøbsmønstre, og den erfaring skal der trækkes på i fremtiden.

- Før handlede vi ud fra, hvad vi følte var rigtigt. I dag er det kolde facts, der er med til at sætte præg på butikken, fastslår Jan Hansen, der også siger, at kunderne fremover kan forvente at se mere til forretningen på Facebook og mindre i tilbudsaviser.

- Vi skal hele vejen rundt signalere hverdag på hverdage og weekend i weekenden, og vi vil gerne inspirere til den færdige løsning, så vi gør hverdagen nemmere, forklarer Jan Hansen, der skal forretningens egen slagter blandt andet i spil.