Efter konkurs: Kloakeringsarbejde ligger stille i måneder

Michaels Maskinstation ved Brylle lukker. Uvished over, hvad der sker med det store kloakeringsarbejde i Haarby, som firmaet stod for.

Assens Forsyning arbejder nu på højtryk for at finde en løsning, siger presseansvarlig hos forsyningen Gerdt Hylbæk Nielsen.

- Vi skal have fundet ud af det. Vores rådgiver (Rambøll, red.) og vores jurister har været ramt af ferie. Og det har vores egen projektleder på opgaven også. De kommer tilbage i næste uge. Så kan vi finde ud af, hvad der skal ske og hvad vi kan gøre, fortæller han.

- Skal vi i udbud igen eller hvordan og hvorledes? Skal vi i udbud igen, så starter vi jo forfra. Så går der i hvert fald to-tre måneder, siger Gerdt Hylbæk Nielsen.

- Et udbud har til hensigt at få den bedst mulige pris på opgaven. Hvis vi haster et udbud igennem, får vi ikke det antal leverandør til at byde på opgaven, som vi gerne vil have, fortæller han.

- Det vil sige, at arbejdet ligger stille i to-tre måneder?

- Ja ... Der er lige nogle ting, vi har været nødt til at gøre noget ved. Der var et sted, hvor der var gravet tæt på en cykelsti. Så for at den cykelsti ikke skal brase sammen, hvis der kommer masser af vand, så lavede vi noget afsikring, siger Gerdt Hylbæk Nielsen.

Han siger, at regnvandsbassinet måske kan gøres færdig.