Efter knivoverfald: Tre fængslet for drabsforsøg

Assens: To brødre på 18 og 21 år samt en tredje mand på 22 år blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger, efter de blev fremstillet i grundlovsforhør i retten i Odense, sigtet for forsøg på manddrab.

De tre unge mænd var involveret i et voldsomt slagsmål, der udspillede sig foran Café Banken i Østergade i Assens tirsdag eftermiddag omkring klokken 16.40.

Ifølge sigtelsen stak den 22-årige mand et mandligt offer flere gange i hovedet og på kroppen med en kniv, mens de to brødre slog offeret flere gange i hovedet og på kroppen med et træbat og knytnæver.

Den 22-årige mand blev stoppet af to personer, efter han havde stukket offeret flere gange med en kniv. Anklager Charlotte Ragus vil dog ikke fortælle nærmere om, hvem de to personer, der stoppede den 22-årige, er.

Manden blev kørt til OUH og opereret igennem natten. Ifølge anklageren er han uden for livsfare.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, på trods af den fremmødte presses protester, fordi politiets efterforskning af sagen stadig er i gang. Politiet mangler blandt andet stadig at afhøre offeret og flere vidner. Inden dørlukningen blev sigtelsen dog læst højt.

De alle tre er blevet sigtet for at forsøge at dræbe manden, og de alle tre nægtede sig skyldige i sigtelsen, der formelt lyder på forsøg på manddrab. Den ene bror erkendte dog, at han havde slået offeret to gange med en stok.

Foruden de tre varetægtsfængslede var yderligere to mænd anholdt i sagen, men anklagemyndigheden mente ikke, at der var grundlag for yderligere fængsling af de to.