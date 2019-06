Efter høringsrunde: Flertal giver grønt lys for uændret udviklingsplan

SF og DF enige om, at jordbassinerne skal holdes fri for byggeri, SF stemmer dog for planen

Assens: Et flertal i Miljø-, Teknik- og Planudvalget lægger op til en vedtagelse af udviklingsplanen for Assens by, når den kommer i byrådet i næste uge.

Kun Dansk Folkepartis medlem af udvalget, Lars Kolling, stemte imod. Han ønsker ikke, at der bygges på jordbassinerne, hvor planen lægger op til, at der bygges individuelle feriehuse i "den vilde landskabspark" og et landskabshotel med spafaciliteter. På grund af kommunens dårlige økonomi kan Lars Kolling heller ikke gå ind for det såkaldte åbningstræk. Åbningstrækket har til hensigt at styrke forbindelsen mellem by og havn gennem indretning af en ny havneplads, omlægning af Indre Ringvej og flytning af biblioteket til den tidligere rådhusbygning i Willemoesgade, hvor det skal forvandles til et moderne "multitek" med flere funktioner end det traditionelle bibliotek.

- Jeg har hele tiden været af den opfattelse, at det er et industriområde, der er ved at blive opslugt af naturen. Der er en god biodiversitet der, og derfor synes jeg, det skal udvikles rekreativt. Hvis vi begynder at bygge der, vil det ikke være så åbent et naturområde som det er i dag, siger Lars Kolling om jordbassinerne. Han har også været med i den arbejdsgruppe, der har været nedsat om netop jordbassinerne for at synliggøre dem. Selv har han også brugt området, fortæller han.