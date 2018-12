Efter himmelflugt: Nu falder spildevandsprisen lidt igen

Det gik ikke stille af, da Assens Forsyning for 2018 hævede vandafledningsafgiften, der er den pris, vi betaler for at komme af med spildevandet, med godt 26 procent fra 55,73 kroner til 70,34 kroner og dermed lå på de næsthøjeste priser i det fynske område kun overgået af Ærø. Nu falder prisen igen, omend kun med 1,59 kroner pr. kubikmeter.

Den store takststigning for 2018 betød en ekstraregning til familien med et forbrug på 140 kubikmeter på 2000 kroner. Prisfaldet sender i 2019 222 kroner tilbage til samme familie med samme forbrug, lyder beregningen fra Assens Forsyning.

Når priserne falder, skyldes det ifølge Assens Forsyning, at indtægtsrammen, et loft for hvor meget forsyningsselskaberne må kræve ind, er reduceret, og at der er sket en revurdering af anlægsinvesteringerne før og efter 2030.