Glamsbjerg: Solen er ikke gået ned over Sunset Golf.

Golfspillet på det smukke, kuperede anlæg ved Glamsbjerg var ellers nærmest lukket ned, fordi ejerne og golfklubben Sunset Golf Klub ikke kunne komme overens mere ved årsskiftet.

Men nu er der igen kommet "slag" i det. Det skyldes at en far og søn har overtaget banen som nye lejere. Faren Martin Ludvigsen og sønnike Mateusz Ludvigsen.

Sunset Golf Sunset Golf ligger lidt øst for Glamsbjerg på Holtevej med en flot udsigt. Det er en ni-hullers bane med syv par-tre-huller og to par-fire-huller.



Banen er ejet af Troels og Gerda Andersen. Parret lod indtil nytår Sunset Golf Klub stå for driften, men den aftale løb ud i sandet, da parterne ikke kunne komme overens.Det næste års tid har Martin Ludvigsen lejet banen og skal stå for driften.Har du spørgsmål om banen, opstart, spil m.v., er Martin Ludvigsens mail Sunset Golf ligger lidt øst for Glamsbjerg på Holtevej med en flot udsigt. Det er en ni-hullers bane med syv par-tre-huller og to par-fire-huller.Banen er ejet af Troels og Gerda Andersen. Parret lod indtil nytår Sunset Golf Klub stå for driften, men den aftale løb ud i sandet, da parterne ikke kunne komme overens.Det næste års tid har Martin Ludvigsen lejet banen og skal stå for driften.Har du spørgsmål om banen, opstart, spil m.v., er Martin Ludvigsens mail info@soelykkegolfk.dk og hans telefonnummer 26 20 37 16.

- Vi fik et tilbud, vi ikke kunne sige nej til fra Troels og Gerda Andersen (ejerne af banelegemet, red.), fortæller Martin Ludvigsen, der i forvejen driver Sølykke Golf ved Langeskov.

- Banen bliver en del af Sølykke Golf. Den hedder stadigvæk Sunset Golf, men du kan indskrive dig for at få dit DGU-kort (dvs. en banetilladelse til at spille, red.), så kan du godt have spilleretten her, fortæller Martin Ludvigsen, der er gammel landmand, men for 10 år siden fik en idé til at anlægge en bane.

Sølykke Golf har ni huller. Det samme har Sunset Golf.