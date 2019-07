Efter fire dage på grund: Felix fri igen

Assens: Onsdag morgen var udsigten ud over havnen i Assens ikke, som den har været siden lørdag.

For det skib, der lørdag morgen stødte på grund mellem Bågø og Assens, er nu bugseret fri og sejlet væk.

Det oplyser Lars Skoldan, der er presserådgiver i Forsvarskommandoen.

- Skibet blev trukket fri klokken 19.45 tirsdag aften. Vi havde Marie Miljø til at holde øje med det, og der var ingen komplikationer i forbindelse med fritrækningen, siger Lars Skoldan.

Tirsdag aften ved 22.30-tiden, hvor der var masser af folk på havnen i Assens i forbindelse med træskibsbesøget, kunne man stadig se skibet, der hedder Felix, i Lillebælt.

Men onsdag morgen var det væk.

- Som jeg har forstået det, er skibet sejlet til Kolding for at blive undersøgt nærmere, siger Lars Skoldan.

DBB Salvage (Dansk Bjergning og Bugsering) forsøgte flere gange lørdag aften uden held at bugsere Felix væk. Onsdag afviste DBB Salvage at fortælle om den succesfulde bugsering tirsdag aften. Virksomheden forklarer, at den ifølge en underskrevet aftale med rederiet har tavshedspligt.

Felix er ejet af det tyske rederi Reederei Fohoohari. Det er endnu ikke lykkes at få en kommentar fra rederiet.