Efter fælles åbent hus: To ud af fem huse er solgt

Bodebjerg: Kører du forbi flere til salg-skilte på rad og række, kan du måske få den tanke, at beboerne flygter fra området. På Bodebjergvej stod beboerne ved årsskiftet i den situation, at fem huse i umiddelbar nærhed af hinanden ved tilfældige sammentræf var til salg samtidig, og beboerne gik derfor sammen om at holde en fælles åbent hus-dag 13. januar. Det kunne Fyens Stiftstidende fortælle.

Formålet var at fortælle historien om, at Bodebjergvej er et godt sted at bo med et godt sammenhold blandt naboerne.

- Det er et unikt sted, og der er aldrig hegnsskænderier, siger Marianne Jørgensen, der bor sammen med sin mand, Svend Ove Jørgensen, på Bodebjergvej 42.

Tilsyneladende har det haft en god effekt. I hvert fald er to af de fem huse nu solgt; Bodebjergvej 42 og Bodebjergvej 38.

- Vi havde haft kontakt med køberne inden åbent hus-dagen. Men de blev nok tilskyndet af, at de kunne se, at der var mange mennesker til åbent hus, mener Svend Ove Jørgensen.

19. marts kommer flyttebilen, og ægteparret er i fuld gang med at sortere og fylde de flyttekasser, der skal med til deres nye hjem i Odense.

Kirsten Bonde, som bor på Bodebjergvej 49, var ikke helt så heldig. I løbet af åbent hus-dagen var der kun en fremvisning af huset, som endnu ikke er solgt.

- Vi vil stadig gerne sælge det, understreger hun.