Efter dobbeltdrab: Åben kirke i Flemløse

Sognepræst ved Flemløse Kirke, Leni Hansen, oplyser i et opslag på Facebook, at Flemløse Kirke på baggrund af det tragiske dobbeltdrab på Helnæs vil være åben for alle lørdag den 15. december mellem klokken 16 og klokken 18.Her vil der blive spillet dæmpe musik, og der vil være mulighed for at tænde et lys ved døbefonden og dermed markere sin sorg, sit savn og alt det uforståelige, som man kan bære rundt på i disse dage.Leni Hansen vil være til stede og tænde et lys for alle de berørte familier. /AMCH