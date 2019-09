Efter 44 år i samme firma: - Man skal holde op, mens man har det godt

Det er efterhånden sjældent, at en medarbejder er over 40 år i samme virksomhed. Men det har Tonni Andersen været. Efter 44 år i Snave Vognmandsforretning i Haarby er han gået på pension. Han fik både gaver, flotte ord og en helt speciel medalje med på vejen.

Haarby: - En tillidsfuld person som kunder har efterspurgt, og hvor kollegaer aldrig er gået forgæves efter råd, vejledning og hjælp. Sådan lyder en del af begrundelsen for, hvorfor Snave Vognmandsforretning har indstillet Tonni Andersen til Den Kongelige Belønningsmedalje. Og medaljen fik han. Det skete ved en reception, hvor kollegaer og familie var inviteret. Hvor der blev skålet, uddelt gaver, grint og fældet et par tårer. Efter 44 års tro tjeneste som lastvognschauffør for Snave Vognmandsforretning er Tonni Andersen nu gået på pension. - Man skal holde op, mens man har det godt. Jeg brugte lang tid på at overtale min chef Morten Jørgensen, men nu skulle det være. Det er heller ikke helt lige så sjovt, som det var engang. Der er kommet så mange regler, og det skal gå så stærkt, siger Tonni Andersen, der starter tilværelsen som pensionist med en campingferie i Italien. Morten Jørgensen, der har ejet Snave Vognmandsforretning sammen med sin kone Maria Hindse siden 2012, og Tonni Andersen har kendt hinanden længe. Det startede, da Morten Jørgensen var erhvervspraktikant og kom med Tonni Andersen på tur på landevejene. Det tætte forhold blev tydeliggjort under chefens tale, hvor tårer begyndte at trille ned over kinderne på ham.

Vi har det rigtig godt i firmaet. Nogle af de andre har jo også været her i lang tid, så jeg kommer til at mangle det sociale. Men jeg er sikker på, at jeg vil holde kontakten til flere af dem. Tonni Andersen

Der blev grint og fældet tårer, da Morten Jørgensen og Maria Hindse fra Snave Vognmandsforretning holdt afskedstale for Tonni Andersen. Foto: Rasmus Vestergaard

Vil savne det sociale Tonni Andersen er ikke i tvivl om, at han kommer til at savne sine kollegaer. - Vi har det rigtig godt i firmaet. Nogle af de andre har jo også været her i lang tid, så jeg kommer til at mangle det sociale. Men jeg er sikker på, at jeg vil holde kontakten til flere af dem. Jeg har også planer om at starte på bowling med en gammel kollega, siger han og fortsætter. - Og hvis de får brug for lidt hjælp i firmaet, kan jeg da godt tage en tur. Men det bliver altså på mine præmisser, ellers ringer de hele tiden, griner han. Når flokken er samlet, går historierne frem og tilbage. Det kendetegner især Tonni Andersen, at han er god til at fortælle historier. Det fortæller Maria Hindse. - Han er en festlig gut og en rigtig livsnyder. Vi andre ligger ofte flade af grin, når han fortæller sine historier, fortæller hun.

Tonni Andersen går på pension efter 44 år i Snave Vognmandsforretning. Det blev fejret med kollegaer, familie, gaver og Den Kongelige Belønningsmedalje. Foto: Rasmus Vestergaard

En vinterdag i slut-firserne En af de episoder, Tonni Andersen helt sikkert vil huske, når han tænker tilbage på sine 44 år i firmaet, fandt sted i slutningen af 1980'erne. Det var snestorm, og han skulle køre affald op til en bonde mellem Struer og Lemvig. - Det skulle have været fremme dagen før. Så bonden var pissesur. Jeg kørte ned af den her lange, blinde grusvej, og så ville han ikke have det alligevel. Og han ville heller ikke åbne sin lade, så jeg kunne vende lastbilen i den, så jeg måtte bakke hele vejen tilbage ad den her smalle grusvej, og jeg kunne intet se. Jeg måtte ringe til Falck, så de kunne hjælpe mig ud på hovedvejen, for det var alt for farligt bare at bakke ud på den i det vejr, men det lykkedes, fortæller Tonni Andersen og fortsætter. - Jeg endte så med at køre det ned til Spjald, hvor jeg var fremme omkring klokken 23 om aftenen.

Før og nu Det hele startede i juni 1975 i Snave. Siden har han kørt med alt, der har været at køre med, og i mange forskellige biler. Men han har naturligvis en favorit. - Scania er nok nummer et. 111-modellen er den bedste, siger han. Før i tiden blev det nemt til over 100 timer i løbet af en 14-dages periode, men siden er der kommet køre- og hviletidsregler, og Tonni Andersen er da heller ikke i tvivl om, at det er gået den rigtige vej med arbejdsforholdene. - Arbejdsforholdene er da blevet bedre med årene. I gamle dage kunne vi godt nå 1000 kilometer om dagen, hvis vi skulle køre for eksempel kalk til Aalborg. Det var nogle lange dage, siger Tonni Andersen. Det er dog ikke nødvendigvis slut med lange arbejdsdage, selv om Tonni Andersen nu går på pension. - Huset skal jo passes og måske males. Det samme skal min datters hus. Så jeg skal nok få tiden til at gå, siger Tonni Andersen.

Maria Hindse og Morten Jørgensen, der ejer firmaet, overrækker blomster og medalje til Tonni Andersen. Foto: Rasmus Vestergaard

