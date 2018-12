Efter 36 år: Ægtepar lukker Nærkøb

Frem mod lukningen er det primært Anette (billedet) og Peder Larsen selv, der passer butikken. Nærkøb har haft 6-7 ungarbejdere, og de er på grund af den forestående lukning ikke blevet erstattet, når de har sagt op for at studere eller rejse. Butikken har også en deltidsansat, som går på efterløn til nytår. Så ægteparret er stort set sluppet for at måtte afskedige medarbejdere, fortæller de. Foto: Lærke Bjørn Bang