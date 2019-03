Efter 117 år: Anete blev den sidste kunde i brugsen

58-årige Anete Thorslunn fyldte indkøbsnettet med varer for over 450 kroner få minutter før, brugsen i Sandager holdt åbent for sidste gang siden åbningen i 1902.

Sandager: Fire pakker røde Viking-cigaretter.

Det blev det sidste indkøb, der blev gjort i Dagligbrugsen i Sandager.

Tirsdag eftermiddag afleverede Jacob Jacobsen, formand for den nu afgåede bestyrelse i brugsen i Sandager, en begæring om konkurs hos skifteretten i Odense.

Fem timer senere holdt Dagligbrugsen på Torupvej i Sandager åbent for sidste gang efter 116 år og otte måneder som landsbysamfundets faste indkøbssted, sikre midtpunkt og sociale sladrecentral.

Det var Anete Thorslunn, der foretog den historiske sidste betaling hos ungarbejder Tore Skov Jørgensen ved kassen. Cigaretkøbet var et sidste impulskøb for Anete Thorslund, der få minutter forinden havde fyldt sit indkøbsnet med dagligvarer for over 450 kroner.

Anete Thorslunn bor i en lejlighed i den tidligere Stubberup Kro en kilometers penge nord for brugsen, og hun har i to og et halvt år været vant til at gøre mange af sine indkøb i den lokale dagligvareforretning i Sandager. Det ærgrer hende da også, at brugsen nu har holdt åbent for sidste gang.

- Jeg har ingen bil, men bruger en knallert som transportmiddel. Derfor har det været nemt for mig at køre fra Stubberup til Sandager for at handle, og jeg har gjort meget brug af brugsen som indkøbssted. Det er så ærgerligt, at den skal lukke. Nu må jeg i stedet til Assens eller Aarup for at handle ind, sagde Anete Thorslunn.