Ebberup i bedste sendetid

Navnet på provinsbyen, hvor DR's psykologiske thriller-serie, 'Fred til lands' finder sted, hedder Ebberup.

Ebberup: Ebberup er ikke bare stedet, hvor store dele af DR's nye psykologiske thrillerserie er optaget. Ebberup bliver også navnet på den provinsby, hvor historien finder sted. Men det er en fiktiv by, understreger Marie Østerbye, der er forfatter til 'Fred til lands' sammen med Christian Torpe. - Den et er stykket sammen af en masse forskeliige locations. Det er en lille by, som vi kender alle steder. En hvilken som helst by i Danmark. Et sted, hvor man måske ikke kender alle, men hvor man ved, hvem folk er. Meningen er at skabe en lukket organisme. Det kunne også have været en arbejdsplads, siger manuskriptforfatteren. 'Fred til lands' handler om fem almindelige mennesker, der sammen planlægger at myrde byens plageånd, Mike, som på forskellig e måder ødelægger de fem personers liv. Netop fordi de alle bor i et lille fællesskab, bliver de hele tiden konfronteret med Mike. - Hvis man bor et større sted, så kan man bare gå ned af en anden gade, ind på en anden restaurant. Man bliver ikke konfronteret på samme måde, siger Marie Østerbye, der selv kommer fra provinsen.

Ingen studie-optagelser Som den første DR-serie nogensinde er 'Fred til lands' udelukkende filmet 'on location'. - Det er langt mere omfattende at optage på location, end i et studie i DR-byens kælder. Vi kommer alle fra København. Helt praktisk er det sindssygt omfattende, og det har krævet en vanvittig god location-afdeling, siger Louise Friedberg, som har instrueret seriens første tre afsnit. - Det er fedt. Jeg elsker at være på location. Det giver gaver. I studiet er der ingen overraskelser, og man vil gerne have nogle overraskelser, fortæller hun og nævner den kyllingefarm, som har betydning i serien, som et eksempel på en uventet stor oplevelse. - Det var en stor oplevelse at være indenfor på kyllingefarmen (hos Henrik Winterø, som bor nær Aarup, red.). Vi mødte det her sindssygt dedikerede menneske, som var helt vildt generøs. Kyllinger er så sarte. Hvis bare et dyr bliver sygt, så skal hele bestanden slås ned. Det var en kæmpe gave til serien, at vi måtte være der, siger Louise Friedberg.

Ingen sure miner Hele tv-serien er optaget i Assens Kommune, og alle steder har filmholdt følt sig taget godt imod, fortsætter Louise Friedberg. I første afsnit bliver der holdt en stor byfest, som er optaget i Ebberup. 12. marts, da scenerne skulle optages, stod det ned i stænger. - Man kan ikke bare lave det om. Tivoliet var lejet, og vi kunne ikke booke 300 statister om. Så der er også nogle udfordringer ved at være på location. Det blev sent og det var koldt. Men de 300 mennesker, der kom, gjorde ingen sure miner. De spillede, og nogle fik replikker. De fyrede den af, og det var fantastisk, roser instruktøren.