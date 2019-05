EP-valget handler både om slik, hvidvask og klimaforandringer: Hvad skal du på søndag?

Det er en udbredt misforståelse, at EU har forbudt kanel i kanelsnegle. Men EU har lavet regler for, hvor meget kanel EU-borgeren må indtage, da kanel indeholder det skadelige stof kumarin. Foto: Sara Brun Nielsen

- Klimaet er vigtigst for mig, sagde Michelle Petersen, der var ude for at lufte sin hvalp.

EU er et overstatsligt samarbejde, som Danmark og resten af de 28 EU-lande har givet en del af den nationale suverænitet til til fordel for blandt andet et indre marked, en fælles ydre grænse og fælles løsninger på grænseoverskridende problematikker som eksempelvis bankers hvidvask, global opvarmning og en svindende biodiversitet. Uden et EU-medlemskab skulle Danmark selv lave aftaler med hvert enkelt lands leverandører om, hvilke tilsætningsstoffer der må være i slikket, vi spiser fredag aften til Disney Sjov.

Hurtigere aftaler

Mens et overstatsligt samarbejde som EU nogle gange betyder, at de enkelte lande må lave love, som landets borgere ikke ønsker, er det overstatslige samarbejde samtidig et mere effektivt samarbejde. FN er derimod et eksempel på et mellemstatsligt samarbejde, hvor beslutninger tager længere tid at træffe, fordi samtlige af FN's 196 medlemslande skal blive enige først.

Et eksempel på det er den såkaldte Paris-aftale fra 2015, der handler om, hvordan verdens lande skal håndtere klimaforandringer. Processen, der førte til aftalen, blev startet i 1992 til FN's klimatopmøde i Rio de Janeiro, og første konference blev holdt i Berlin til COP1 i 1995. Mødet i Paris var COP21, altså det 21. møde.

- Hvad skal der til for, at I sætter jer mere ind i EU-stof?

- Tid.

Det var både Lone Larsen og Annika Andersen enige om.

- Vi skal selvfølgelig stemme. Men jeg synes, EU fylder for meget, sagde Lone Larsen.

- Ved du, hvor meget EU-lovgivning fylder i dansk lov?

- Nej, sagde Lone Larsen.

Ifølge EU-specialkonsulent Lotte Rickers Olesen fra Folketingets EU-Oplysning er det nærmest umuligt at give noget fornuftigt svar på, hvor stor en andel af dansk lovgivning, der kommer fra EU.

- Nogle siger 80 procent, andre 50 eller 30 og andre igen 13 procent. Og man kan argumentere for det hele. Det kommer nemlig an på, om man kun kigger på direktiver, som skal omsættes til dansk lov - så kan man få så lavt et tal som 11 procent - eller også forordninger, som gælder direkte som bindende lovgivning i Danmark uden at blive omsat til dansk ret. Jeg synes, det er misvisende ikke at tælle forordninger med. Tænketanken Europa har lavet et godt notat i 2015, der forklarer disse vanskeligheder og forbehold. Tænketanken Europa siger i øvrigt 'op til 58 procent', når man regner forordninger med, forklarer Lotte Rickers Olesen.