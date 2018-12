E20: Tre uheld i morgentrafikken på 10 minutter

Fyns Politi har haft travlt mandag morgen, hvor de har rykket ud til tre forskellige trafikuheld på den fynske motorvej. Alle tre uheld opstod inden for 10 minutter og ingen personer kom til skade.

Den ene bil skulle hjælpes væk fra ulykkesstedet af et andet køretøj, mens de to andre biler kunne køre derfra.

Det første uheld skete klokken kvart i otte mellem afkørslen til Aarup og Ejby. Her var tre biler involveret. Chauffører og passagerer slap alle uskadte fra uheldet, hvor der kun skete materiel skade.

- Trafikuheld har vi haft rigeligt af her til morgen, konstaterer Lars Tvede, vagtchef hos Fyns Politi.

Uheldet skete i retning mod Sjælland. Også her slap de involverede uskadte, mens skaderne gik ud over bilerne.

Blot to minutter senere fik vagtcentralen en ny melding om et trafikuheld. Tre biler var kørt sammen, hvor motorvejen kører gennem Ravnebjerg i Odense SV.

Tredje uheld med tre biler

Fem minutter i otte måtte politiet for tredje gang på ti minutter sende mandskab ud til et uheld på den fynske motorvej. Det skete hvor motorvejen fletter sammen med Svendborgmotorvejen.

Igen var tre biler involveret. Og passagerer og chauffører slap også her for skrammer. Alle tre biler var i stand til at køre fra stedet kort tid efter.