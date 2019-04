Dyreaktivister stopper populær Økodag: - De sagde, at vi slår vores tyrekalve ihjel

I år blev køerne sat på græs i stilhed på den økologiske gård Verningelund, der sidste år blev udsat for hærværk. Dyreaktivister ødelagde en af årets mest populære festdage på Vestfyn, der hvert år tiltrækker tusinder af fynske børnefamilier.

Det skulle havde været en festdag for tusinder af fynske familier, men dyreaktivister satte en stopper for dagen. Hvert år tropper 6000 fynboer traditionen tro op til Økodag på Verningelund i Tommerup for at se køerne galopere ud på græsset, og 2019 skulle have været året, hvor den økologiske gård kunne fejre ti-årsjubilæet for økodagen. Sidste år var der på vanlig vis gjort klar til familiebegivenheden på gården. Men på morgenen for festlighederne stod Hanne Bording Jørgensen og hendes mand, gårdejer Arne Bording Jørgensen, op til hærværk på grunden, og børnefamilierne måtte passere demonstranter fra gruppen Go Vegan for at komme hen til gården. Det har fået gårdejer og -frue til at afskaffe dagen i år. - Som du kan høre på min stemme, reagerer jeg voldsomt på at fortælle det. Når det sidder så dybt i mig, skal jeg ikke bruge flere måneder på at arrangere sådan en festdag, siger Hanne Bording Jørgensen.

- Arne spurgte mig, om vi skulle holde Økodag igen i år, og så kom tårene. Det var så personligt et angreb.

- Det var så respektløst. Jeg prøvede at kontakte demonstranterne bagefter, men de ville ikke i dialog, siger Hanne Bording Jørgensen. Foto: Kim Rune

Så kom tårene Beslutningen om at afskaffe festdagen går også ud over Hanne Bording Jørgensens gårdbutik, som har størst omsætning den ene dag om året. Derfor har det været en hård beslutning at afskaffe dagen, der ellers møder stor opbakning i lokalsamfundet, som stiller op med frivillige og hjælper til med forberedelserne for at realisere arrangementet. - Selve dagen er fantastisk. Det med at se børn opleve naturen og se dyrene hoppe ud på markerne, det er skide sjovt. Ellers ville vi heller ikke gøre det, for det kræver meget arbejde. I den periode arbejder jeg fra seks morgen til midnat. Som landmand er man stolt af sit erhverv, men nu har vi brug for et år, hvor det er helt roligt, siger gårdejer Arne Bording Jørgensen. Sidste år var knapt så roligt, da 20 dyreaktivister fra Go Vegan troppede op foran gården med bannere og sandwich til at tiltrække forældre og børn, som de mødte med budskaber som "jeg savner min mor - hvordan smager mælken?". Gårdens varemærke, en farverig ko-figur, der iøvrigt er malet af Hanne Bording Jørgensens gode veninde, havde fået en bøtte hvid maling hældt over sig og sort grafitti dækkede kohovedet. Aktiviterne fra Go Vegan sagde, at de ikke stod for den del af protesterne. - Arne spurgte mig, om vi skulle holde Økodag igen i år, og så kom tårene. Det var så personligt et angreb. Koen, der var overmalet, og demonstranterne, der fortalte vores gæster, at vi slår vores tyrekalve ihjel. Det passer ikke. De fortalte også, at kalvene råber på deres mødre om natten, men mit soveværelse ligger lige ud til kalvene, så jeg ville ikke kunne sove, hvis det var tilfældet, siger Hanne Bording Jørgensen.

Køerne på Verningelund kom ti dage tidligere ud på græsset end normalt, da gårdejer og -frue besluttede at aflyse Økodag og i stedet lukke køerne ud uden publikum. Foto: Kim Rune

Rigtig ærgerligt Forberedelserne til Økodag strækker sig over flere måneder, og typisk går Hanne Bording Jørgensen i gang før jul. Op mod 60 frivillige hjælper til med at skabe rammerne for Økodag, der ud over hovedattraktionen - køerne, der sættes på græs - også byder på ponyridning for de mindste, en tur rundt i traktorer, popcorn over bål og mulighed for at klappe en kalv. Onsdag 4. april blev de 260 køer sat på græs ti dage før tid og med kun fire gæster. To af gæsterne var Merima Karat og datteren Naja på tre år, der er plejer at køre til Verningelund hvert år til Økodag fra Odense. - Det er rigtig ærgerligt, at der ikke er Økodag længere. Verningelund er et af de steder med flest aktiviteter, og Naja elsker hestene. De er her så ikke i år. Fremover må vi se os om efter en anden gård, der stadig holder Økodag, siger Merima Karat. Kommer I til at holde Økodag igen? - Det ved jeg simpelthen ikke, siger Hanne Bording Jørgensen.

Fire mennesker var dog mødt op, efter at have læst et Facebook-opslag, Hanne Bording Jørgensen skrev aftenen inden. To af dem var Merima Karat og datteren Naja, der hvert år kører til Verningelund fra Odense til Økodag. Foto: Kim Rune

Gårdejer Arne Bording Jørgensen er trods alt glad for, at han i år får mere tid til gårdarbejdet, da Økodag kræver måneders ekstraarbejde. Foto: Kim Rune

Verningelund lukker køerne ud på græs i stilhed. Foto: Kim Rune

