Dybt bekymret mor efterlyser 14-årig datter på Facebook

Tommerup: - Jeg har akut brug for mit netværk, skriver Lise Stjernegaard Nielsen fra Tommerup i et facebookopslag, som onsdag er delt i facebookgrupper over hele landet. I opslaget efterlyser hun sin 14-årige datter og dennes veninde. Pigerne har ifølge Lise Stjernegaard Nielsen været forsvundet siden tirsdag eftermiddag.

- Min datter gik hjem til sin veninde efter skole i går og ingen har hørt fra dem siden, bortset fra sent om aftenen, hvor de har snappet (via det sociale medie Snapchat, red.) til deres venner, men uden at fortælle, hvor de er, siger hun.

Lise Stjernegaard Nielsen mener, at de to piger er sammen med en 17-årig mand fra et opholdssted i nærheden, som kender datterens veninde.

- Det forlyder, at de har taget toget til Fredericia, så vi har ledt efter dem derovre hele natten, men uden resultat, siger den bekymrede mor.

- Jeg er selvfølgelig bange for, at der er sket noget med min datter. Jeg håber, at hun snart kommer uskadt hjem. Vi er ikke sure eller noget, vi vil bare gerne have hende hjem, siger Lise Stjernegaard Nielsen, som håber, at efterlysningen på Facebook giver resultater.