Duo-cykelløb i Assens

Assens: 3rd Row Duo er et duo gravelløb på cykler, hvor deltagerne i hold på to skal tilbagelægge 100-120 kilometer gravelrute via et GPS-spor.

3rd Row Duo #3 kan opleves søndag 7. juli i Assens. Start/Mål er på Solsikkevej, 5610 Assens, på koordinaterne 55.260433, 9.920624.

- Turen er lavet, så den skal give deltagerne en fantastisk naturoplevelse i de skønne omgivelser. Turen går gennem skov og landskab ad landeveje, markveje og skovstier, lyder det i en pressemeddelelse fra arrangørerne, brødrene Paw, der driver crossbloggen 3rdrow.cc sammen med og Les Ager Kean Bang-Sørensen.

Efter løbet er der mad og hygge på programmet, hvor der er plads til historier fra dagens oplevelser.

Programmet ser således ud

Kl. 8.45: Racebrief.

Kl. 9.00: Starten går for alle hold.

Kl. 12.30: Depot lukker.

Kl. 14 - 17: Mad & hygge.

Der betales deltagergebyr, og der er tilmelding på www.3rdrow.cc/3rd-row-duo senest tre dage før løbet finder sted.