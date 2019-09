Dukketeater for de helt små og lidt større

Tommerup: Der er musikalsk børneteater på Tommerup Bibliotek fredag 13. september. Olsens Teater er en teatertrup, som laver humoristiske dukkeforestillinger for børn i alle aldre.

Forestillingen "Sikke en sæk" er en hyldest til skovbrynet og dets myldrende liv med egern og pindsvin, en gulerod, en fuglemor med unge og manden med sin hest. En glad historie med musik, sang og underfundigheder og meget mellem linjerne - også til de voksne.

Der er to forestillinger: Kl. 10.30 for de 1½-4-årige og kl. 16 for de 2-5 årige.

Det er gratis, men man skal bestille billet på bibliotekets hjemmeside. /exp