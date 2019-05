Du kan stadig nå at brevstemme

Hvis du ikke har mulighed for at stemme ved folketingsvalget på dagen, grundlovsdag 5. juni, kan du stadig nå at brevstemme.

Det oplyser Lene Wilhøft, der er byrådssekretariatschef i Assens Kommune.

Godt nok er der lukket på Borgerservice på rådhuset i Assens fredag 31. maj, men til gengæld holdes der åbent for afgivning af brevstemmer lørdag 1. juni fra klokken 9-16 på rådhuset i Assens.

Hvis man ikke bor i Assens by, kan man også stemme i Glamsbjerg og Vissenbjerg fredag. Her er det bibliotekerne, der er åbne fra klokken 10-13 med betjening - også af de borgere, der ønsker at brevstemme.

Samme service er der på biblioteket i Assens, hvor man kan brevstemme i tidsrummet fra klokken 11-15.

Lene Wilhøft forklarer, at 1. juni på Borgerservice i Assens er sidste chance for at brevstemme.

På selve valgdagen er de 23 stemmesteder i Assens Kommune åbne fra klokken 8-20, hvorefter stemmerne tælles op.