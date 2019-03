Du kan nå det endnu: DR mangler unge statister

- Jeg har før oplevet, at de unge er lidt sværere at få fat i. Måske har de travlt med alt muligt andet.

For en måned siden søgte DR efter mere end 400 statister til den store byfestscene i Ebberup , men man mangler altså lige de sidste for at komme i mål.

Ebberup: Er du mellem 20 år og 40 år, og har du tid i kalenderen tirsdag 12. marts i næste uge til at bruge en stor del af dagen foran et kamera i Ebberup?

Skal ikke sige noget

Du får ingen replikker som statist, så du skal egentlig bare være til stede og have en fest, fortæller Jacob Pilgaard.

Hvis du har lyst og mulighed for at deltage som statist i Ebberup på tirsdag i næste uge, kan du kontakte Jacob Pilgaard på mail fredtillands@willowfilm.dk. I mailen skal du skrive navn, alder og telefonnummer og meget gerne vedhæfte et billede af dig selv.

Bliver du ikke valgt ud til at være statist til den store byfestscene, eller hvis du ikke har mulighed for at deltage på tirsdag, så kan du stadig blive valgt ud til en statistrolle. Jacob Pilgaard vurderer, at der i alt skal bruges cirka 600 statister til serien.

Som statist får du forplejning på dagen og et gavekort på 200 kroner til Dansk Supermarked.