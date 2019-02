Dreamcatcher 3.0 spiller på Tobaksgaarden til august

Assens: Fredag den 16. august kommer den danske mundharpist, komponist og pianist Mathias Heise til Assens sammen guitarist Per Gade, bassist, komponist og stifter af Dreamcatcher Peter Hansen og trommeslager Rasmus Lund.

Mathias Heise, der i 2013 blev verdensmester i jazz-mundharpe, har udgivet to albums med sin fusionsgruppe Mathias Heise Quadrillion og indspillet et album med DR Big Bandet, og han har spillet som sidemand med en række af de største navne inden for dansk jazz.

I 2017 blev Mathias Heise tildelt Ben Webster Prisen som den yngste prismodtager nogensinde. Hertil kommer, at han i 2014 vandt DPAs komponistkonkurrence "Årets nye jazzstjerne" og i 2016 blev tildelt Kronprinsparrets Stjernedryspris.

Koncerten på Tobaksgaarden starter klokken 21. /exp