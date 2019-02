Dom i dag: Ældre bilist ramte kvinde på cykel - hun døde på stedet

En 83-årig mand står mandag ved Retten i Odense tiltalt for uagtsomt manddrab efter en trafikulykke i august sidste år. Ved ulykken, som skete i Kerte sydvest for Aarup, blev en 60-årig cyklist dræbt.

Kerte/Odense: Hvorfor ramte en bilist en modkørende cyklist på Kertevej sidst på eftermiddagen den 28. august sidste år? Det spørgsmål kan blive besvaret, når Retten i Odense mandag behandler sagen mod den 83-årige bilist.

Fyns Politi har tidligere oplyst, at et vidne så ulykken ske.

En 60-årig kvinde, som cyklede ad Kertevej cirka fem kilometer sydvest for Aarup, blev dræbt, da bilisten efter at have ramt en vejchikane kørte ind i kvinden med sin varebil.

En blodprøve fra den 83-årige bilist viste ifølge Fyns Politi, at han ikke var påvirket af alkohol, da ulykken skete omkring klokken 17.30.