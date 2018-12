Dom for momssvindel: Betinget fængsel og bøde på 700.000 kroner

46-årig virksomhedsejer fra Glamsbjerg er blevet dømt i retten for at have snydt med momsen i mere end fire år.

Det koster nu en 46-årig virksomhedsejer fra Glamsbjerg både bøde og betinget fængsel for momssvindel gennem mere end fire år.

Manden blev forleden dømt ved Retten i Odense, hvor han var tiltalt for ikke at have betalt moms til Skat og derved snydt statskassen for 705.188 kroner. Momssvindlen skulle være foregået fra januar 2012 og frem til og med første kvartal i 2016.

Manden, som driver et firma med ejendomsservice, vedligeholdelse og bygningsrenovering i Glamsbjerg, nægtede i retten omstændighederne nævnt i anklageskriftet.

Domsmandsretten fandt det dog bevist af Anklagemyndigheden på Fyn, at han ikke havde betalt moms i den nævnte periode, og idømte ham derfor en bøde på 700.000 kroner og dertil seks måneders fængsel gjort betinget af, at han udfører samfundstjeneste.

I sager om momssvindel skal der udover bøden desuden betales det skyldige beløb til Skat.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på, om han vil modtage dommen eller anke den til landsretten.