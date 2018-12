Dømt for narkokørsel i Glamsbjerg

En 32-årig mand blev i slutningen af november dømt for at have kørt med amfetamin i blodet i Glamsbjerg tidligere i år.

Glamsbjerg: En 32-årig mand tog en meget dårlig beslutning, da han 23. februar i år om morgenen satte sig bag rattet i sin bil, ifølge domsbogen ved retten i Odense.

Hans blod indeholdt nemlig amfetamin, da han klokken 07.24 kom kørende i sydlig retning af Søndergade i Glamsbjerg og blev stoppet af en patrulje fra Fyns Politi, der vurderede, at en blodprøve ville være en god idé.

Blodprøven, der blev taget samme morgen klokken 08.37, viste, at mandens blod indehold en koncentration af amfetamin på 0,28 mg/kg.

I Danmark har vi nulgrænse for ulovlige stoffer i trafikken, hvor der for hvert stof er sat en bagatelgrænse. Hvis dit blod indeholder en mængde ulovligt stof, som er over bagatelgrænsen, bliver du sigtet for at overtræde nulgrænsen. Nulgrænsen er 0,001 mg.

Den 32-årige mand, som er fra Nørre Åby, erkendte sig skyldig i tiltalen.

Manden forklarede i retten i Odense 27. november, at han forinden havde taget noget amfetamin sammen med en kammerat.

Den 32-årige mand fik en bøde på 13.500 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år. Hans kørekort havde været inddraget siden 22. marts.