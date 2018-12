Dømt: Ung kvinde stjal fra kassen

En 23-årig kvinde blev i november dømt for at have stjålet penge fra sin arbejdsplads.

Assens: Ifølge retten i Odenses domsbogsudskrift kørte der den 19. november en tilståelsessag, hvor en 23-årig kvinde fra Assens var tiltalt for at have stjålet et større pengebeløb fra sin arbejdsplads.

Kvinden er uddannet salgsassistent, og hun arbejdede i Dagli'Brugsen på Byvænget i Nr. Broby, hvor tyveriet også blev begået i perioden 14. september til 28. oktober 2017.

I alt var kvinden tiltalt for at have stjålet 14.550 kroner fra sin egen pengekasse og fra butikkens pengeskab.

Ifølge rettens domsudskrift tilstod kvinden tyveriet og afgav en forklaring, der var i overensstemmelse med anklageskriftet og dermed tiltalen mod hende.

Kvinden blev derfor idømt 60 dages betinget fængsel, fordi hun er ustraffet, og fordi hun har gode personlige forhold. Derudover blev hun dømt til at udføre samfundstjeneste i 80 timer inden for seks måneder.