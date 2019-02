Dobbelthuse på vej i Vissenbjerg

Vissenbjerg: Dan Gørtz (V), formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget, er glad. Glad for, at der endnu engang er et byggeprojekt på vej i Vissenbjerg, finansieret uden offentlige kroner.

Denne gang gælder det villaen på Møllevej 1A, der skal rives ned og erstattes af tre dobbelthuse med to boliger i hver - to på 100 kvadratmeter og fire boliger på hver 80 kvadratmeter. Der bliver også et lille haveareal til hver bolig.

Egentlig er området i lokalplanen udlagt til centerformål og parkering, så det kræver en ændring af lokalplanen at gennemføre projektet. Til gengæld kommer den så til at passe med kommuneplanrammen, der muliggør boliger på matriklen. /liw