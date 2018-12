Dobbeltdrab: Beboere på Helnæs kan forvente mere politi

Jørgen Andersen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, fortæller, at beboerne på Helnæs kan forvente, at der fortsat vil være politi til stede lejlighedsvist omkring Helnæs Byvej 3, hvor et dobbeltdrab fandt sted søndag eftermiddag.

Dobbeltdrab på Helnæs. Helnæs Byvej. Foto: Michael Bager

Kan nå at nægte Men selvom den 43-årige mand, der fremstod psykisk uligevægtig i retten i Odense under grundlovsforhøret, har erkendt at have begået dobbeltdrabet, så efterforsker Fyns Politi det som en sag, hvor den sigtede nægter sig skyldig. - Selvom sigtede umiddelbart erkender at have forvoldt de her menneskers død, så har man jo mulighed for pludselig at nægte. - Derfor efterforsker vi sagen, som om vi ikke havde en tilståelse, siger Jørgen Andersen. Vicepolitiinspektøren understreger dog, at politiet ikke har tvivl om, at de har fat i den rigtige gerningsmand. - Jeg kan sige så meget, at vi ikke leder efter andre i forbindelse med sagen. Til bebeboerne kan jeg sige, at det her er sket i en meget snæver personkreds, og derfor bliver det betragtet som en afgrænset hændelse, så der er ikke grund til utryghed, siger Jørgen Andersen.

Den ultimative forbrydelse Jørgen Andersen fortæller, at Fyns Politi har afsat betydelige ressourcer i forbindelse med efterforskningen af dobbeltdrabet. - I den indledende fase her er der afsat mange ressourcer til efterforskningen. Det er jo den ultimative forbrydelse, og derfor kaster vi selvfølgelig alle de nødvendige ressourcer ind i det, som der er brug for. - Og så skruer vi lige så langsomt ned efterhånden, som de efterforskningsmæssige resultater foreligger, siger han. Jørgen Andersen siger samtidig, at en samarbejdsvillig sigtet og en næsten fuld tilståelse i retten mandag eftermiddag gør, at Fyns Politi vil forsøge at afslutte sagen hurtigst muligt. - Det er langt nemmere, når den sigtede vil tale med os og forklare, hvad der er foregået. Så vi forsøger hurtigst muligt at få klarlagt hændelsesforløbet. - Vi vil gøre den her sag færdig hurtigst muligt, så den kan finde sin afgørelse, for det er en utrolig tragisk og sørgelig sag, som påvirker mange mennesker, siger han.

Skal mentalundersøges Den 43-årige sigtede er lige nu varetægtsfængslet på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart frem til 7. januar 2019. Her får han lægebehandling, og der udarbejdes en mentalerklæring på ham, som skal bruges i sagen. Den sigtedes indlæggelse på retspsykiatrisk har ingen påvirkning på Fyns Politis fortsatte efterforskningsarbejde, og Fyns Politi kan fortsat kan lave de afhøringer af den sigtede, som der er behov for. - Forskellen på, om man sidder varetægtsfængslet i arresten eller på retspsykiatrisk afdeling hænger sammen med den tilstand, som den sigtede befinder sig i. Hvis man er psykisk uligevægtig, så har man brug for lægebehandling, og det var åbenlyst for alle under grundlovsforhøret, at den her mand havde brug for hjælp, siger Jørgen Andersen.

Ingen kommentarer Fyens Stiftstidende ville gerne vide, om den sigtede 43-årige mand tidligere er kendt af politiet. Men til det har Jørgen Andersen ingen kommentarer. - Jeg ved godt, at når man læser artikler, er der mange politifolk, som enten svarer bekræftende eller benægtende på det spørgsmål, men ifølge Forvaltningsloven må jeg faktisk ikke svare på det. - Så det har jeg ingen kommentarer til, siger han.