Assens: Musikskolen og Tobaksgaarden kombinerer musikskolens årlige MusikOplevelsesDag med fejringen af Tobaksgaardens 15-års fødselsdag. Huset og gården bliver fredag 16. august fyldt med musik.

Kl. 16-18.30 åbner Assens Musikskole dørene for gratis musikoplevelser for alle. Musikskolen lægger ud med en festlig streetparade, et optog fra Assensskolen via Nørregade, Østergade til Tobaksgaarden.

På Tobaksgaardens 1. og 2. sal er der guidede ture rundt i huset til korte workshops med kor, workshop for førskolebørn og deres forældre og strygerworkshop. På reposen ved administrationen kan man prøve forskellige instrumenter.

MusikOplevelsesDag er for børn i alle aldre, og der er fri entré.

Fra kl. 18 er musikskolen vært ved en milkshake.

Tobaksgaarden fejrer 15-års fødselsdag med en fest i gården. Her kan man købe gourmet hotdogs, grill-buffet, kolde fadøl, drinks og lytte til musik af Fredagslogik. Bo Evers Band og Dremacatcher 3.0.

Der er gratis adgang hele dagen. /EXP