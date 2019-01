Disse ejendomme kan købes

BODEBJERGVEJ 36: Bygget: 1842. Beboelsesareal: 231 kvadratmeter (men ifølge ejeren reelt mindre p.t.) plus næsten 12 hektar jord. Pris: Ingen pris endnu. Men prisen bliver 2.700.000 kr. ifølge ejeren. Til salg siden: Ikke officielt til salg endnu, men er til salg. Ejere har boet her siden: Det har været lejet ud de sidste 12-13 år. Ejeren har ikke boet her selv de sidste godt 50 år. P.t ikke officielt sat til salg. Foto: Martin Kloster