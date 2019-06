Direktør må blive i sin skurvogn

Direktør for Terrariet i Vissenbjerg Morten Jørgensen må tage til takke med kontorlokaler i en skurvogn. Det er ikke optimalt, mener han. Men han har samtidig forståelse for, at en bevilling til bl.a. nye kontorfaciliteter på førstesalen er blevet udskudt grundet kommunens nuværende, økonomiske kvaler. Arkivfoto: Martin Kloster

På grund af den økonomiske situation i Assens Kommune, må Terrariet i Vissenbjerg igen se langt efter en bevilling fra kommunen, som skulle have været med til at opgradere forholdene på førstesalen i krybdyrzoo'en.

Vissenbjerg/Assens: Når Økonomiudvalget i Assens Kommune onsdag ekstraordinært samles før byrådsmødet, er der lagt op til flere besparelser på anlægsbudgettet. 17. juni drøftede Økonomiudvalget allerede at udskyde nogle anlægsprojekter i 2019 for et beløb svarende til mellem 10 og 12 millioner kroner, så den slunkne kommunekasse kan komme på ret køl igen. Onsdag ventes det så, at medlemmerne af Økonomiudvalget nikker ja til at udskyde anlægsprojekter for nu endda 17,4 millioner kroner i alt. Og nu står det klart, hvem og hvad det går ud over. En af dem, som må vinke farvel til penge - i alt en million kroner - er Terratiet i Vissenbjerg - Reptile Zoo. En af kommunens største turistattraktioner må æde, at indretningen af en ny førstesal ikke bliver til noget i denne ombæring. Det ærgrer Terrariets direktør, Morten Jørgensen. - Det er andet år i træk, vi desværre får skubbet vores bevilling. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig surt, fordi vi har et enormt behov for nye faciliteter, siger Morten Jørgensen. - Hvorfor har I så stort et behov for nye faciliteter? - Det er et stort problem i forhold til at drive en zoologisk have. Det betyder, vi bliver nødt til at lave nogle ikke-særligt egnede karantæneforhold (Terrariet tager bl.a. imod krybdyr, hvis myndigheder konfiskerer dem, red.). Vi har selvfølgelig gjort det så godt, som vi kunne, men de er ikke optimale. For eksempel, hvis vi har syge dyr, fortæller Morten Jørgensen. Han siger også, at når der kommer nye dyr ind, skal de være i karantæne mindst 30 dage, før de må udstilles. Personalet har heller ikke ordentlige omklædningsfaciliteter. Det var det, sammen med et kontor, som førstesalen skulle have fået, hvis pengene fra kommunen immervæk var tikket ind. - Det betyder, at medarbejderne må tage et bad, når de kommer hjem fra arbejde, siger Morten Jørgensen. På grund af varmeforholdene, krybdyrene kræver, kan man let komme til at svede meget på Terrariet.

Dette bliver ikke til noget i 2019 Økonomiudvalget i Assens Kommune holder ekstraordinært møde onsdag. Her er der lagt op til at skyde anlægsprojekter for 17,4 millioner kroner i 2019 fremad. Der er tale om disse:Besparelserne fordeler sig sådan:



Pulje til trafiksikkerhed: 400.000 kr.



Asfalt, efterslæb og opgradering: 1 mio. kr.



Renovering og udskiftning af broer: 900.000 kr.



Cykelsti Aarup: 6,7 mio. kr.



Indretning af førstesal på Terrariet i Vissenbjerg: 1 mio. kr.



Jordkøb i Tommerup: 7,4 mio. kr.



Kilde: Assens Kommune.

For et par år siden fik Teaariet i Vissenbjerg et nyt indgangsparti og en samtidig udvidelse. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Har forståelse for det Assens Kommune rev for nogle år siden den gamle kontorbygning ned, da den var saneringsmoden, oplyser Morten Jørgensen. I den forbindelse blev der bevilliget nogle nye penge, som så endnu ikke er kommet. Morten Jørgensen understreger dog, at han har fuld forståelse for den økonomiske situation i Assens Kommune i øjeblikket, hvor der har vist sig et akut merforbrug på 114 millioner kroner. - Selv om det er surt og et stort problem, så har vi samtidig her på Terrariet haft stor forståelse for, at det er en svær øvelse, som politikerne skal igennem som økonomien ser ud p.t., fortæller han. - Det er sådan landet ligger, og så vil vi hellere have en god dialog. Og vi håber virkelig, vi så bliver prioriteret til 2020-regnskabet, siger Morten Jørgensen. En pulje til trafiksikkerhed, asfaltarbejde og et kommunalt jordkøb i Tommerup er andre af de anlægsprojekter, som står til udsættelse i år.

Terrariet i Vissenbjerg er et formidlingscenter for alle aldre. Atkivfoto: Peter Leth-Larsen

Holder møder i skurvogn Kontorfaciliteterne på Terrariet lader en del tilbage at ønske. Vi er langt fra topmoderne kontorlandskaber i Londons finansdistrikt med travle slipsemænd og børsmæglere. Direktør Morten Jørgensen har qua situationen i Vissenbjerg kontor i en lejet skurvogn. - Vi har en skurvogn og jeg sidder fint i den skurvogn. Men problemet er jo, at det er en driftsomkostning. Terrariet udvikler sig utrolig meget, så hvis vi skal holde møder med sponsorer eller fonde, der måske vil donere et beløb, så skal vi have nogle ordentlige faciliteter at byde dem velkommen i, mener Morten Jørgensen. Møderne bliver indtil videre holdt i skurvognen. - Så forklarer vi situationen, siger Morten Jørgensen, hvis samarbejdspartnere har været forbi til et møde. Ifølge Morten Jørgensen betaler kommunen lejen af skurvognen. 1.600 kroner om måneden.