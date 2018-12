Det kræver det for at blive urmager

Urmager Christian Lass giver her sit bud på, hvilke færdigheder man skal have for at blive en god urmager.

1. Du skal kunne lidt at bruge sine hænder, for urmageri er et ældgammelt og klassisk håndværk.

2. Du skal også kunne bruge dit hoved. Det er ofte meget komplicerede sager, du sidder med som urmager. Og du skal også kunne mestre at bruge tegneprogrammer på en computer.