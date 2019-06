Assens Kommune er den kommune, der har oplevet størst fremgang, når det handler om at få solgt sit hus. I følge en pressemeddelelse fra Boliga.dk er der sket en fremgang i Assens Kommune i forhold til sidste år på 44 procent. Den gennemsnitlige liggetid var i 2018 på 321 dage, mens den i år er røget ned på 179 dage. Lige efter ligger Nyborg Kommune med et fald på 35 procent.

Det er fortsat nemmere a komme af med huset, hvis man bor i hovedstadsområdet, hvor Greve Kommune topper med en gennemsnitlig liggetid på 83 dage, men det er en ny udvikling, man ser.

- Det er jo historien om bolimarkedsopsvinget, der har spredt sig fra hovedstadsområdet, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, i pressemeddelelsen.

- Fyn har i en årrække haltet lidt bagefter ikke bare Sjælland, men også områderne omkring Aarhus og Aalborg. Nu er opsvinget nået til Fyn og helt til Assens, hvor naturen tiltrækker mange købere, og vigtigst af alt, så er husene stadig til at betale med en normal indkomst i forhold til andre steder i landet, siger hun.

Også i Haderslev, Ringkøbing-Skjern og Vejen er salgstiden faldet med over 30 procent. Her tager det ifølge Boliga.dk i gennemsnit 217, 202 og 179 dage at sælge et hus.