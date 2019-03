Det Vestfynske Pigekor synger på Haarby Kro

Haarby: Det Vestfynske Pigekor giver en velgørenhedskoncert på Haarby Kro lørdag den 23. marts klokken 14.

Det Vestfynske Pigekor ledes af Rikke Barsøe Florens og består af piger fra Assens Musikskoles ungdomskor samt piger fra Ørsted-Søllested-Vedtofte kirkekor. Koret akkompagneres af Henrik Sørensen.

Koret vil synge "en glad forårskoncert", og overskuddet fra begivenheden går til Smilfonden, der hjælper til med at give syge, langtidsindlagte børn og deres familier pauser fra sygdom og nye fællesskaber.

Koncerten foregår i Haarby Salen - den store krosal på første etage, og dørene åbnes klokken 13.30.

Billetter koster 50 kroner og kan bestilles hos Rikke Barsøe Florens på mail til henrikke@postkasse.com.

I forbindelse med koncerten er der mulighed for senest onsdag den 20. marts at forudbestille en frokostanretning hos Haarby Kro.

Koncerten i Haarby er den sidste koncert, Det Vestfynske Pigekor giver, inden koret den 29. marts rejser på et tre dage langt ophold i Nordtyskland. Her skal koret give to koncerter i kirker i Husum og Friedrichstadt. /SP