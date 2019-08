Derfor skal syltetøjs- og Nutellaglas vaskes: Levende og døde rotter på sorteringsbåndet

Man kan ikke byde mennesker at skulle sortere emballageaffald med madrester, der blev smidt ud for tre uger siden. Det siger Bjørn Stender, direktør for Dansk Affald, der håndterer emballageaffaldet for Assens Kommune.

Det er alene af hensyn til arbejdsmiljøet, de mennesker, der skal stå med hænderne, ganske vist med handsker, i det emballageaffald, vi har smidt ud, at konservesdåser, syltetøjsglas og ketchupflasker skal skylles, før de forlader den private matrikel.

Det siger Bjørn Stender, direktør for Dansk Affald, som håndterer det genanvendelige affald fra blandt andre Assens Kommune.

Vi skrev tilbage i juli om Otto Hansen fra Skallebølle, der nægter at vaske sine tømte syltetøjs- og nutellaglas, før han smider dem i den grønne spand, der er til genbrug. Det er ressourcespild at bruge rent vand til det, mener han.

Men der er god grund til at tænke lidt i rengøring, mener Bjørn Stender, der her fortæller om oplevelser med både levende og døde rotter på sorteringsbåndet.

Bjørn Stender var på ferie, da vi besøgte Otto Hansen. Derfor kan vi først bringe hans svar nu.

- Hvorfor stiller I krav om, at emballageaffald som konservesdåser og syltetøjsglas skal skylles rent for madrester, før det afleveres hos jer?

- Fordi vi får det ind på et bånd, hvor det sorteres af mennesker. Hvis alle sorterede deres affald rigtigt, så skulle ingen forsortere. Problemet er, at det gør alle ikke. Nogle gang er der madaffald, måger og døde dyr. Det skal de her folk stå og sortere fra. Det er ikke unormalt, når vi modtager affald fra Assens, Aarhus eller et andet sted, at det har ligget i to-tre uger, før det kommer her, så er det jo levende, hvis der er gammelt madaffald i. Det kan vi ikke byde vores medarbejdere. Arbejdsmiljø i 2019, der kan du ikke forlange, at folk skal arbejde med sandsynlighed for, at de bliver syge.

- I følge Miljøstyrelsen er det ikke nødvendigt at skylle glas, og Københavns Kommune melder i en video ud til borgerne, at det er nok at skrabe såvel glas som konservesdåser. Hvorfor skal man så aflevere tingene mere rene hos jer?

- Om man skyller eller skraber rent. Vi siger, det skal være tømt og lader det være op til kunderne, hvad de vil gøre for at håndhæve det bedst muligt. For kunden kan det være svært, hvis man siger, der må godt være lidt i, så tolker nogen det som en halv bøtte.

- Siger du hermed, at det ikke er forkert, at det er nok at skrabe?

- Vi har haft en dialog med Assens Forsyning om det her. Vi er nødt til at sige, det skal være synligt rent, når det kommer til os. Hvis du siger, der må godt være lidt i, så er den halvt fyldt næste gang. Hver eneste dag smider vi bøtter ud, som er halvt fyldt med ketchup, selv om folk ved, der ikke må være noget i. Forleden fik vi en død hund ind... når den har ligget i 14 dage... de måtte ud at kaste op.....

- I kaster bolden imellem jer. Søren Rasmussen, driftschef for affald og genbrug hos Assens Forsyning, siger: 'Vi skal rette os efter regler fra Dansk Affald', og omvendt siger du, det er et spørgsmål om, hvad Assens Forsyning siger til sine kunder...

- Vi er meget strenge over for Assens Forsyning. Den eneste måde, vi kan sanktionere på, er kroner og øre. Assens Forsyning er heller ikke interesseret i at skulle ud at hæve priserne på grund af for mange reklamationer. Vi har haft mange snakke. Derfor siger vi, det skal være synligt rent, så er det op til den enkelte at definere det.

- Er det ikke en skam, hvis det krav går ud over genbrugsprocenten, at folk ikke gider vaske affald?

- Vi har 800.000 borgere herunder Aarhus Kommune, det er langt fra hver dag, vi får henvendelser om sådan noget. Det handler om arbejdsmiljø. Vi har nogle krav, vi skal leve op til. Vi er en privat virksomhed, det står kunderne frit, om de vil bruge os.

- For os er det ikke affald. Det er som jord og sten, som man sælger og laver grus af. Vi er mellemhandler. Vi ser det som et produkt, vi oparbejder og laver om til et andet produkt.

- Københavns Kommune siger, at det glasværk, der modtager deres glas, siger, at det kan være en fordel med madrester, fordi de er med til at opløse rester af etiketter. Har i ikke hørt det?

- Nej, jeg tror faktisk, vi afsætter til samme sted - til Holmegaard - men der er forskellige indsamlingsmåder. Nogle steder har man tre-fire spande i indkørslen, fordi man deler alting op. Der har vi sagt det skal være nemt for borgeren, så man ikke har for mange spande, det er også billigere for kommunerne. Hvis man har glas for sig, skal det måske slet ikke håndteres af mennesker.

- Der går jo også vandressourcer til, hvis tingene skal skylles eller vaskes for at være rene nok. Er det ikke også værd at tage i betragtning?

- Jeg tror ikke umiddelbart, man sætter mere til. Vi er nødt til at sige, at det er vores system. Det er ikke for glassets skyld, men for medarbejdernes, for jeg er helt med på, at når det kommer til Holmegaard bliver det brændt ved meget høje varmegrader. Nogle gange, når vi har fået et læs, har der været rotter i, både døde og levende, der har rendt rundt på bordet. Det får du altså ikke mange mennesker til at arbejde med.