Derfor læste de op: Det skal lave billeder i folks hoveder

Bibliotekar Heidi Mørch fra AssensBibliotekerne Heidi Mørch forklarer her, hvorfor der bliver læst op i sølvvarefabrikant Frederik Ernsts gamle have midt i Assens.

- Hvorfor holder I det her arrangement - hvordan er det opstået?

- Vi har samarbejdet med museet længe (Museum Vestfyn, der driver Ernst Samlinger, hvor haven er, red.) på forskellige måder. Et par gange om året har vi sådan nogle informationsmøder - også sammen med kommunens kultturkonsulent Katrine West. Sidste år da man åbnede haven for publikum, snakkede vi om det. Det her med stemninger og sansninger er meget oppe i tiden. Så vi tænkte: Hvorfor ikke kombinere noget skønlitteratur med det her fantastiske sted? Sidste år læste vi kun to gange, fordi det kom i gang sent. Der læste vi op af "Sølvmanden", som jo er en roman, der til dels bygger på Frederik Ernst. Det er et åndehul i byen. Vi vil gerne have biblioteket ud.

- Og det er sidste gang i dag. Vender det tilbage næste år?

- Ja, måske. Så langt har vi ikke planlagt endnu. Det har fungeret rigtig godt, så jeg tror, hvis det kan lade sig gøre rent praktisk, at både museet og vi gerne vil.

- Hvad har I læst?

- Vi har læst alt fra H.C. Andersen og Holger Drachmann over Ray Bradbury til Mette Lisby. Det har skullet referere til en have. Det skal lave billeder i folks hoveder. Det er det der med bare at læne sig tilbage og få en oplevelse.

- Hvordan er det at stille sig op og læse, bliver du nervøs?

- Nej, jeg er gammel rejseleder, så det betyder ikke spor. Jeg har været på Malta og i Bulgarien. Men det er 100 år siden. Hvis det er en god tekst, så betyder det ikke noget. Det er jo ikke mig, det drejer sig om. Det er, at folk skal få en oplevelse. At de skal få billeder i hovedet og få et åndehul.