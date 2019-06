Der skal penge i kassen: Assens Kommune vil standse flere anlægsprojekter

En række anlægsprojekter, som var budgetlagt til at blive udført eller startet i år, bliver udskudt til næste år. Pengene skal i stedet bruges til at polstre den slunkne kassebeholdning.

Assens Kommune vurderer, at der skal være 50 millioner i likvide midler i kassen, mens nogle professorer peger på, at 30 millioner er nok.

- Det har det ene formål at styrke kassebeholdningen, så vi kommer op på det, der er tilrådeligt at have, forklarer borgmester Søren Steen Andersen (V).

Assens Kommune forventer af få et merforbrug på 114 mio. kroner i 2019. Det viser den seneste totalopfølgning på kommunens økonomi per 30. april.52 af de 114 mio. er et forventet merforbrug i år, mens de sidste 62 mio. er et merforbrug fra 2018, der er overført til dette år.Økonomiudvalget har 6. juni besluttet, at en ekstern konsulent skal gennemgå Assens Kommunes økonomi, at anlægsprojekter, som ikke er sat i gang, bør udskydes, og at anlægsbudgettet skal reduceres. Kommunens største økonomiske udfordringer ligger på driftsområdet, hvor man økonomisk har svært ved at følge med antallet af borgere, der har brug for hjælp, blandt andet grundet en stor stigning af ældre borgere.

- Det er de nu, men når vi skal lave budgettet, så er alt i princippet åbent igen, fordi budgettet overruler alt. Først når vi får vedtaget budgettet, er det endelige søm bliver slået i. Men indtil nu har vi besluttet os for at skubbe dem til 2020, fortæller Søren Steen Andersen.

- Så I (politikerne, red.) giver ikke hinanden håndslag på, at de ting, I stopper nu, automatisk er lagt ind i anlægsbudgettet for 2020?

- De bliver udskudt. Det er beslutningen. Men det er også rigtigt, at når vi laver budget for 2020 her om lidt, så indgår det hele selvfølgelig i en pulje, der hedder; hvad skal der udføres i 2020. Det er noget, der skal genkonfirmeres i den budgetlægning, som kommer. Det skal ses i sammenhæng med, at vi også reducerer anlægsbudgettet, hvor vi forventer at have 40-45 millioner kroner.

Selvom listen over projekterne er kendt, vil det først ske i næste uge på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde før byrådsmødet. Udvalget har nemlig bedt administrationen om komme til et oplæg til, hvad der er muligt at udskyde.

Sikkert er det, at den del af puljen til cykelstier og kantbaner, som endnu ikke er brugt eller disponeret, at vejanlæg ved almennyttige boliger i Tommerup St. og anden etape af renoveringen af Tommerup Skole bliver udskudt. Det har fagudvalgene allerede besluttet. Det giver en besparelse på 7,5 millioner kroner, så politikerne skal finde fire-fem millioner blandt de resterende anlægsprojekter.

Mindre jord

Derudover har Økonomiudvalget besluttet, at man også skal se på de penge, der er sat af til køb af jord resten af året.

Nogle af de penge - i omegnen af 7,5 millioner - vil heller ikke blive brugt og derfor ikke taget op af kassen.

- Vi bliver udfordret fra anden side på driften. Og når det ikke er budgetteret, fordi man ikke kunne vide, at det kom, så er der ét sted at tage dem; kassen, siger Søren Steen Andersen og tilføjer, at administrationen også her vil give en vurdering af, hvad der kan lade sig gøre.

- Er posten til køb af jord en, I vil kigge på i de kommende år?

- Det gør vi løbende, men det skal hele tiden ses i sammenhæng med, hvad vi sælger. Mange tror, at det er penge, vi bruger. Det er det forhåbentligt ikke, for vi køber det med det formål at sælge det. Det er det samme, man kan sige med Jordbassinerne og andre steder: vi har købt noget gennem årene - det er købt med det formål at få det værdisat og solgt til udvikling. Og så får man penge til at købe ny jord et andet sted, så man hele tiden er foran.

- Vi har stadig en kæmpe interesse i at udvikle, så der kan flytte nogle gode skatteborgere til, således at vi kan genfinde den gode økonomi. Vi ved, at folk gerne vil hertil. Det kan vi se i rapporter og de projekter, som efterspørges, så vi skal stadig være der, siger Søren Steen Andersen.

Økonomiudvalgets medlemmer samles onsdag i næste uge før byrådsmødet for at beslutte, hvilke anlægsprojekter skal udskydes, og hvilke jordlodder ikke skal købes i indeværende år.