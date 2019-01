Der er altid mennesker ved Egtvedpigens grav

Vejle/Egtved: Ligesom der i Vissenbjerg er planer om et formidlingscenter om Koelbjergmanden og det istidslandskab, han levede i, har Vejlemuseerne et formidlingscenter på det sted, hvor man fandt resterne af Egtvedpigen. Det blev etableret allerede omkring 1980, da man lavede de sidste undersøgelser af graven, og det er stadig velbesøgt, fortæller museumsinspektør Louise Felding. Hun mener, at cocktailen af kendskabet til et indvid, natur og forhistorie er den helt rigtige.

- Det er et rigtig velbesøgt sted, Kommer du derud i sommermånederne, er der næsten altid nogen, fortæller hun.

Som Koelbjergmanden befinder sig på Møntergården i Odense, har de ting, man fandt i Egtvedpigens grav, fået plads på Nationalmuseet. Men der har siden husmand Peter Platz gjorde fundet i 1921 stået en mindesten, og omkring 1980 kom altså rekonstruktionen af gravhøjen og en lille udstilling med rekonstruktioner af klædedragten og egetræskisten til samt plancher om fundet.

- Man har altid villet fortælle hendes historie, og der er et tilhørsforhold til landskabet i Egtved, hvor man fandt hende. Det er vigtigt at formidle historien, siger Louise Felding som svar på, hvorfor det ikke er nok at have originalen på Nationalmuseet.

Tilbage i 1980 sikrede man sig også pollen af de planter, der engang voksede på stedet og lavede en beplantningsplan, så de træer, der står på stedet i dag, er også arter, der voksede på Egtvedpigens tid - i bronzealderen omkring 1350 f. Kr.