Den vigtige førstehjælp

Aarup: Når Hjerteforeningen Assens tirsdag 5. marts holder generalforsamling på Hotel Aarup Kro, Bredgade 10 i Aarup, kan man efterfølgende møde Anne Kaltoft, der er båder hjertelægge og administrerende direktør i Hjerteforeningen. Hun fortæller om foreningens arbejde med fokus på hjertestop og hvor vigtigt det er at kunne træde til og være klædt på til at hjælpe. Hjerteforeningen tilbyder lige nu gratis Giv Liv-kurser af en halv times varighed og Giv Liv-instruktørkurser, som der skal sættes to dage af til.

Efter selve generalforsamlingen er Hjerteforeningen vært ved et mindre tratkement. Ønsker man at deltage i det, skal man melde sig til hos Inger KOld på tlf. 27 23 05 75 senest 1. marts. /liw