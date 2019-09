I Gummerup ligger en privat vuggestue og børnehave, der gør alt for at sikre landsbyens overlevelse

Gummerup: I en tid hvor landsbyen er i farezonen for at forsvinde, er der kræfter på spil i Gummerup, som arbejder for det modsatte. Det er Gummerup private Vuggestue og Børnehave, der, udover at servicere 33 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn, også ser det som sin opgave at understøtte sammenholdet i lokalsamfundet.

-Vi plejer at anbefale, at de børn i vuggestuen, der kommer fra skoledistriktet, fortsætter i børnehaven på den anden side af vejen. Det er den kommunale børnehave. Selv om de selvfølgelig gerne må gå i vores børnehave, vil vi helst have, at de fortsætter i den kommunale. Vi er ikke interesseret i at udkonkurrere naboen, for vi vil meget gerne styrke lokalområdet, siger daglig leder på stedet, Hanne-Dorthe Frimodt.

Vuggestuen kan i disse dage fejre 10 års fødselsdag, mens børnehaven har eksisteret i små to år. Oprindeligt blev vuggestuen startet af tre mødre, der, modsat Assens Kommune, syntes, at der manglede en vuggestue i Gummerup. Det viste sig, at mødrene havde ret, for med sine 33 børn er vuggestuen blandt de større af sin slags.

Hanne-Dorthe Frimodt understreger dog, at det langt fra kun er børn fra Gummerup, der går i vuggestuen.

- Vi har skaffet os et rigtig godt renomme over årene. Det er der ikke nogen tvivl om, så det er én af forklaringerne på vores størrelse. Men den anden forklaring er, at vi ligger rigtig godt i forhold til de forældre, der skal på arbejde i Odense. Ligegyldigt hvor du kommer fra i kommunen, ligger vi rigtig godt. Vi har også nogle børn fra Nr. Broby, som jo hører til i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har måske otte-ti børn fra Gummerup, siger Hanne-Dorthe Frimodt.