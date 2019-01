Den næsten øde ø: - Det er for længst for sent at vende skuden

Selvom det ikke altid er lige let at bo på den lille ø, er det ikke noget Janne Hartvig Jensen ville være foruden. Foto: Kim Rune

Som trøst for de mange færgeture, man skal på, får alle beboere gratis adgang til at sejle med færgen. Men hvis man vil have bil med, skal man betale ekstra. Derfor har flere også valgt at investere i en ekstra bil, så de har hus og bil i begge ender af Baagø Færgen.

- Man vænner sig egentlig meget hurtigt til at købe stort ind. Jeg kan kun huske et enkelt år, hvor jeg glemte rødkålen til julemiddagen, siger Janne Hartvig Jensen.

Indkøb foregår også via færgen, fordi der, bortset fra et slagteri på Bågø, ingen butikker er. Det betyder også, at indkøbene skal planlægges, fordi man ikke bare lige kan smutte ned efter det, man har glemt.

Nogle af beboerne på øen har deres egne både, de kan bruge til at sejle frem og tilbage. For de andre er den eneste transportmulighed Baagø Færgen, der har fire-seks afgange om dagen. Sidste afgang er kl. 17, så det begrænser beboernes mulighed for eksempelvis at tage ud og spise eller i biografen, medmindre de har overnatningsmuligheder på Fyn.

Selvom der kun bor 18 personer på Bågø, skal man nogle gange være hurtig for at få en af de relativt få pladser, der er på Baagø Færgen. Hvis der skal en grisetransport med, så er det umuligt at få sin egen bil med. Foto: Kim Rune

Økuller

Men selvom man bor på en ø, der år for år nærmer sig øde, betyder det ikke, at man er ved at få økuller. De 18, der bor på øen, ser ikke ud til at planlægge at flytte. Den sidste, der flyttede, var en ældre kvinde, der næsten blev tvunget væk, fordi hun var blevet for syg til at blive boende.

- Jeg ved godt, at vi synger på sidste vers på Bågø. Det er for sent at vende affolkningen. Skolen lukkede i 1980'erne, og børnefamilier kommer her ikke, når de først hører, at der ikke er andre børn på øen, siger Janne Hartvig Jensen.

For Janne Hartvig Jensen er der ingen tvivl om, at hun har fundet den rigtige ø at bo på. For Bågø kan ifølge hende noget, som andre større øer ikke kan.

- Jeg har tidligere været en del på blandt andet Ærø og Samsø, men på de øer får jeg økuller. Det gør jeg ikke, når jeg er på Bågø. Jeg synes, det er fordi, de lidt større øer nogle gange giver sig ud for at være mere, end de er, siger Janne Hartvig Jensen.