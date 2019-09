Den fynske vingård Agger Vin holder åbent hus

Ungersbjerg: Lørdag 21. september åbner vingårde i Danmark dørene for vininteresserede, og det gælder også Agger Vin i Ungersbjerge, syd for Snave. Her kan man fra kl. 10-16 inspicere vinmarkerne med 4.000 vinstokke og smage de næsten modne druer. Vineriet vil også være åbent.

Ved Årets vinskue i Danmark modtog Agger Vin fem sølvmedaljer og en bronze for vine lavet i vineriet. Agger Vin fik selv de tre medaljer, mens de øvrige tre medaljer blev givet til to andre vingårde, som får lavet vinene hos Agger Vin.

Der vil være mulighed for at købe en let frokost og et glas vin til. Parkgolfbanerne vil også være til fri afbenyttelse. /exp